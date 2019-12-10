Глава Севастополя назвал Лужкова символом русского мира

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков стал для Севастополя символом русского мира еще до весны 2014 года, заявил врио губернатора региона Михаил Развожаев.

«Именно благодаря ему «при Украине» в Севастополе развивались гуманитарные проекты: строилось жилье для семей военнослужащих Черноморского флота, появился филиал МГУ, работало представительство «Дом Москвы», где сотни людей и проектов получали поддержку», – сказал Развожаев, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что именно Лужков положил начало особым отношениям, которые связывают Севастополь и Москву.

Глава Крыма Сергей Аксенов принес соболезнования семье и близким Лужкова. Он выразил благодарность экс-мэру столицы за поддержку русского движения в регионе и принципиальную позицию в вопросах о статусе Крыма.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни после операции на сердце в одной из мюнхенских клиник. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова. Похоронен бывший градоначальник будет на Новодевичьем кладбище.