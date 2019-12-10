В Крыму возбудили дело по факту гибели главы района

По факту аварии, в которой погибли четыре человека, включая главу администрации Черноморского района Крыма Людмилу Глушко, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное ГСУ СК.

Авария произошла около девяти утра на трассе Черноморское – Евпатория, столкнулись автомобили KIA и Ford, погибли две женщины и двое мужчин, сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ)», – отметили в СК.

На месте ДТП работает руководство и следователи Раздольненского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты управления криминалистики ГСУ, а также коллеги из других структур.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия, для установки причин трагедии запланирован ряд экспертиз.

Людмила Глушко родилась 1 февраля 1965 года в селе Красноярское Черноморского района Крыма, работала на агропромышленных предприятиях района. Возглавила администрацию Черноморского района в 2016 году. Она вновь стала главой администрации района 29 октября 2019 года после проведенного конкурса.

В октябре в ДТП в Подмосковье погиб директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак.