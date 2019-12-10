Главный фигурант дела о взрыве в метро Петербурга получил пожизненный срок

Второй западный окружной военный суд признал Аброра Азимова виновным в финансировании теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года и приговорил к пожизненному заключению.

«Назначить Азимову Аброру наказание в виде пожизненного срока заключения», – передает ТАСС приговор судьи Андрея Морозова.

Кроме того, Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений – прокурор просил им пожизненного заключения.



Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов – по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев – по 19.



Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на скамье подсудимых оказались 11 человек. Также все они оштрафованы судом на суммы от 500 до 800 тыс. рублей.

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне метро на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв самодельного взрывного устройства, 15 человек погибли.

Позже были задержаны вероятный организатор теракта и его брат, которые были лишены российского гражданства.

Сообщалось, что взрыв финансировался из Турции членами международной террористической группы.

Напомним, в ноябре обвинение попросило пожизненный срок для главного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга.