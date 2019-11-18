Обвинение попросило пожизненный срок для главного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга

Обвинение попросило пожизненное заключение для основного фигуранта дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга, произошедшего 3 апреля 2017 года.

Также на заседании прокурор Надежда Тихонова попросила суд признать виновными в теракте всех 11 фигурантов уголовного дела. «Прошу признать [подсудимых] виновными», – сказала Тихонова, передает ТАСС.

Отмечается, что перед судом предстали 11 обвиняемых по делу о теракте, однако ни один из них не признал свою вину.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне метро на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв самодельного взрывного устройства, 15 человек погибли.

Позже были задержаны вероятный организатор теракта и его брат, которые были лишены российского гражданства.

Сообщалось, что взрыв финансировался из Турции членами международной террористической группы.