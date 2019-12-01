Медведев дал поручение после ДТП с автобусом под Читой

Премьер Дмитрий Медведев по телефону поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры по оказанию помощи пострадавшим и родным погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Он добавил, что Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП, передает ТАСС.

Автобус с туристами в воскресенье слетел в реку с моста под Читой. Причиной ДТП оказалось лопнувшее колесо автомобиля.

По официальным данным, погибли 19 человек, по другой информации – 20.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.