В Ленинградской области в электричке развесили экстремистские стенды

РЖД и подразделения железнодорожного транспорта не имеют отношения к стендам с информацией экстремистского содержания, обнаруженным в электричке в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе компании.

В РЖД сообщили, что «29 ноября в одном из вагонов пригородного электропоезда, курсирующего на Витебском направлении, были обнаружены информационные стенды, содержащие информацию, не относящуюся к сфере деятельности компании перевозчика», передает РИА «Новости».

«Данные стенды, несмотря на наличие элементов фирменного стиля, не были произведены подразделениями железнодорожного транспорта или по их заказу», – подчеркнули в РЖД.

В компании заверили, что все материалы об инциденте переданы представителям правоохранительных органов.

В управлении на транспорте МВД России по СЗФО сообщили, что в одном из вагонов пригородного электропоезда были обнаружены плакаты, а окна снаружи были разрисованы граффити, не несущими смысловой нагрузки, передает РИА «Новости».

«Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»)», – сказал представитель ведомства.

Напомним, с начала года террористические ячейки выявили в 17 регионах России.