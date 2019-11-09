«Волонтеры Победы» начали подготовку добровольцев к 75-летию Победы

Всероссийское движение «Волонтеры Победы» провело Международное совещание по подготовке добровольцев к 75-летию Победы.

На совещании присутствовали представители из 79 регионов России и 33 стран, в том числе из Германии, Великобритании, Киргизии, Казахстана, Азербайджана и других стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мы не зря выбрали сегодняшнюю дату. 9 ноября – Международный день против фашизма и антисемитизма. В этот день в 1938 году произошел первый акт насилия над евреями», – отметила руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

По ее словам, то, что общественность не выступила против, «развязало руки фашистам и в дальнейшем привело к огромной трагедии». Она подчеркнула важность идеи антифашизма, заложенной в проекте «Международная команда волонтеров 75-летия Победы», которую поддержали добровольцы из разных стран.

Декан историко-архивного института РГГУ, член Центрального штаба «Волонтеров Победы» Елена Малышева рассказала участникам, что в себя включает исторический минимум, который должен знать каждый «Волонтер Победы».

Также был запущен новый портал «Волонтеров Победы», который теперь доступен и для русскоязычных иностранных граждан. По словам координатора проекта в Киргизии Анастасии Шевченко, молодежь долгое время нуждалась в новом подходе к изучению истории.

«Очень здорово, что «Волонтеры Победы» предложили такой формат, который хорошо дополняет школьные знания. Это очень важно, так как мы гордимся вкладом нашей страны в Великую Победу и трепетно чтим нашу историю», – добавила она.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев подчеркнул, что важно сохранить историческую память.

«Правильная трактовка понимания той роли, которую народы всего мира внесли в общую Победу, крайне важна. С фашистским злом боролись многие государства. Только благодаря их совестным усилиям тогда удалось остановить страшную чуму нацизма», – подчеркнул он.

«Волонтеры Победы» уже собирают видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны, тем самым сохраняя память о каждом герое, рассказала руководитель направления «Связь поколений» Ксения Юрьева.

По окончании совещания волонтеры посетили ветеранов, проживающих в Москве и Московской области.

Ранее «Волонтеры Победы» презентовали основные направления деятельности Международной команды волонтеров 75-летия Победы в Республике Казахстан.