«Волонтеры Победы» начали подготовку добровольцев к 75-летию Победы

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Падение Берлинской стены зависело от одного человека

Харальд Йегер - человек, который мог предотвратить падение Берлинской стеныФото: Fabian Sommer/Global Look Press
30 лет назад не стало Берлинской стены – главного символа холодной войны в Восточной Европе. С ее открытия начался неконтролируемый процесс падения социалистических режимов в Восточной Европе, принявший характер домино и затем перекинувшийся на сам Советский Союз. Есть основания полагать, что это важнейшее событие произошло в значительной мере случайно. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
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Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
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          Как падение Берлинской стены изменило мир?
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              «Волонтеры Победы» начали подготовку добровольцев к 75-летию Победы

              9 ноября 2019, 19:41

              Текст: Евгения Шестак

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              Всероссийское движение «Волонтеры Победы» провело Международное совещание по подготовке добровольцев к 75-летию Победы.

              На совещании присутствовали представители из 79 регионов России и 33 стран, в том числе из Германии, Великобритании, Киргизии, Казахстана, Азербайджана и других стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

              «Мы не зря выбрали сегодняшнюю дату. 9 ноября – Международный день против фашизма и антисемитизма. В этот день в 1938 году произошел первый акт насилия над евреями», – отметила руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

              По ее словам, то, что общественность не выступила против, «развязало руки фашистам и в дальнейшем привело к огромной трагедии». Она подчеркнула важность идеи антифашизма, заложенной в проекте «Международная команда волонтеров 75-летия Победы», которую поддержали добровольцы из разных стран. 

              Декан историко-архивного института РГГУ, член Центрального штаба «Волонтеров Победы» Елена Малышева рассказала участникам, что в себя включает исторический минимум, который должен знать каждый «Волонтер Победы».

              Также был запущен новый портал «Волонтеров Победы», который теперь доступен и для русскоязычных иностранных граждан. По словам координатора проекта в Киргизии Анастасии Шевченко, молодежь долгое время нуждалась в новом подходе к изучению истории.

              «Очень здорово, что «Волонтеры Победы» предложили такой формат, который хорошо дополняет школьные знания. Это очень важно, так как мы гордимся вкладом нашей страны в Великую Победу и трепетно чтим нашу историю», – добавила она. 

              Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев подчеркнул, что важно сохранить историческую память. 

              «Правильная трактовка понимания той роли, которую народы всего мира внесли в общую Победу, крайне важна. С фашистским злом боролись многие государства. Только благодаря их совестным усилиям тогда удалось остановить страшную чуму нацизма», – подчеркнул он. 

              «Волонтеры Победы» уже собирают видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны, тем самым сохраняя память о каждом герое, рассказала руководитель направления «Связь поколений» Ксения Юрьева. 

              По окончании совещания волонтеры посетили ветеранов, проживающих в Москве и Московской области.

              Ранее «Волонтеры Победы» презентовали основные направления деятельности Международной команды волонтеров 75-летия Победы в Республике Казахстан.


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