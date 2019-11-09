Стали известны обстоятельства гибели главы района в Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров, погибший при тушении пожара, был соседом погорельцев, рассказал источник в экстренных службах.

Пожар начался вечером 8 ноября. Макаров жил напротив дома, в котором произошло возгорание; он попытался помочь соседям, передает Life.

Отмечается, что самочувствие чиновника ухудшилось после того, как он поднялся на чердак горящего дома. Глава района скончался по пути в больницу.

Жильцы дома не пострадали – на тот момент они находились в другом месте.

Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил, что Олег Макаров погиб, помогая тушить пожар.