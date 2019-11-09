Глава района в Смоленской области погиб при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, помогая тушить пожар, сообщил губернатор региона Алексей Островский.

Островский сообщил в Twitter, что Макаров скончался вечером 8 ноября, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.

«Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович», – написал губернатор.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на улице Школьной в поселке Холм-Жирковский поступило накануне в 21.30. На месте работали четверо пожарных.

Олег Макаров родился в городе Сафоново Смоленской области в 1959 году. Главой администрации Холм-Жирковского района он стал в августе 2014 года.