Инфляция в Китае достигла максимума с января 2012 года

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам октября вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что является максимумом с января 2012 года, следует из данных государственного статистического управления.

Рост инфляции в октябре превысил ожидания экспертов, которые прогнозировали рост лишь до 3,4 % с 3,0 % месяцем ранее, передает РИА «Новости».

Рост инфляции связывают в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, которые подорожали на 15,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Большое влияние на рост инфляции в последний месяц оказали, в частности, цены на свинину, которая в годовом выражении подорожала на 101,3%. На внутреннем рынке Китая в последние месяцы наблюдается острая нехватка свинины из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в разных регионах страны.

Для того чтобы преодолеть этот кризис, власти уже выставили на аукцион замороженную свинину из национальных запасов, а также увеличили закупки в других странах, включая США.

Инфляция в городах в октябре составила 3,5%, а в сельской местности выросла на 4,6%. Сообщается, что цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 15,5%, на непродовольственные – на 0,9%.

Услуги здравоохранения в октябре подорожали на 2,1%, образование и культурно-развлекательные мероприятия – на 1,9%, жилье – на 0,5%.

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