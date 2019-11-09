Аэропорт Екатеринбурга эвакуирован после поступившей угрозы

Аэропорт Кольцово города Екатеринбурга был эвакуирован в связи с поступившим сообщением об угрозе, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту проводились мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. Мероприятия завершены. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», – приводит сообщение пресс-службы воздушной гавани ТАСС.

В пресс-службе управления на транспорте МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу сообщили, что при проверке аэропорта опасных предметов не обнаружили.

«Поступило сообщение об угрозе. Были проведены все необходимые проверки, в результате которых предметов, представляющих опасность не обнаружено», – сказал представитель управления на транспорте МВД, не уточнив, что именно говорилось в сообщении.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, в аэропорту задерживается более 10 рейсов. При этом отправка прилетающих самолетов в другие аэропорты не потребовалась, пассажиры ожидали окончания проверочных мероприятий в салоне самолетов.

Напомним, 4 октября в Шотландии эвакуировали международный терминал аэропорта Глазго после обнаружения подозрительного груза в одном из прибывших самолетов.