Аэропорт Глазго эвакуировали из-за подозрительного самолета

В Шотландии эвакуировали часть международного терминала аэропорта Глазго после обнаружения подозрительного груза в одном из прибывших самолетов, сообщают СМИ.

В 10 утра по местному времени при приземлении рейса голландского авиаперевозчика борт встречала пожарная служба, ее вызвали из-за сигнала о подозрительном грузе на борту, передает RNS со ссылкой на «Би-би-си».

«В настоящее время ведется расследование для определения содержимого упаковки, самолет был оцеплен до завершения расследования. Все остальные части аэропорта полностью функционируют», – сообщила прес-служба аэропорта.

В августе самолет Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.