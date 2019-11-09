Большинство читателей газеты ВЗГЛЯД уверены в зарубежном финансировании ФБК Навального

Подавляющее большинство читателей газеты ВЗГЛЯД считает, что ФБК блогера Алексея Навального получал деньги от зарубежных спонсоров.

Опрос проводился в начале ноября на сайте газеты ВЗГЛЯД, а также в соцсетях.

В опросе на сайте издания утвердительно на вопрос «Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?» ответили 93% участников опроса, еще 7% ответили отрицательно.

На ваш взгляд Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров? Да

Нет



Опрос в Twitter показал результаты 81% и 19% соответственно, в Telegram – 96% и 4%.

Всего в опросе приняло участи около 37 тысяч участников.

5 ноября Замоскворецкий суд Москвы объяснил, что ФБК включили в список иностранных агентов после того, как на счета фонда и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тыс. рублей из Испании и около 3 тыс. рублей из США.