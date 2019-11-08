Минюст предложил признать недействующими почти 1 тыс. 300 правовых актов

Минюст предложил признать утратившими силу почти 1300 правовых актов России и РСФСР, а также их отдельных положений.

В размещенном на портале проектов нормативных правовых актов документе указаны 1 тыс. 295 пунктов. Уточняется, что проект на начальном этапе предусматривает признание актов недействительными с 1 февраля 2020 года.

«Проект постановления не содержит актов: имеющих правоустанавливающий характер, регулирующих вопросы исторического и культурного значения, определяющих перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников, содержащих действующие социальные нормы», – сообщили в Минюсте, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, проектом постановления отменяются акты, «содержащие устаревшее регулирование, акты, имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике».

Ранее сообщалось, что Минюст планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 по 1991 год.