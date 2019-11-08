Поджегший квартиру с детьми мужчина приговорен в Москве к пожизненному заключению

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который поджег квартиру, где погибли трое взрослых, выжить при пожаре удалось трем детям и одному взрослому, сообщила московская прокуратура.

«Сегодня, 8 ноября, Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Московской области Виктора Бондаренко», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина обвинялся в преступлениях по трем статьям: «Покушение на убийство четырех лиц, в том числе троих малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом», «Убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом, «Умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога».

Следствие установило, что обвиняемый в ночь на 6 февраля 2018 года в квартире своей бывшей сожительницы «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» поджег две комнаты. Чтобы люди не смогли выбраться из квартиры, злоумышленник также поджег вещи у выхода.

«В результате преступных действий одна из потерпевших не смогла выбраться из квартиры, скончавшись от отравления продуктами горения, а еще двое потерпевших, проснувшиеся от запаха гари, не имея реальной возможности покинуть квартиру через дверь, выпрыгнули из окон квартиры на 6 этаже, в результате чего получили телесные повреждения, от которых скончались. Остальным потерпевшим (мужчине и троим малолетним) удалось спастись, им была оказана квалифицированная медицинская помощь», – уточняется в сообщении.

Мужчину задержали в непосредственной близости от места преступления. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее в Уфе приговорили мужчину к 17 годам колонии за двойное убийство путем поджога.