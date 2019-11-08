Экс-замглавы администрации Порошенко уволился из МИД Украины

Экс-замглавы администрации бывшего президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из министерства иностранных дел.

«Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипкарьера!» – написал он в Twitter.

Дипломат поблагодарил всех, с кем он сотрудничал «на пользу построения авторитета Украины», особым вниманием отметив первого главу МИД Анатолия Зленка.

Причину своего решения дипломат не уточнил.

Константин Елисеев с 2010 по 2015 годы занимал должность посла Украины в Евросоюзе. С 2015 года по 2019 годы был дипломатическим советником Порошенко.

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