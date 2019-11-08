Васильева заявила о нехватке молодых учителей

Учителя пенсионного возраста в России на сегодня составляют почти четверть от всех педагогов, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

Министр отметила, что в России насчитывается 1,3 млн учителей, 470 тыс. из которых - это преподаватели сельских школ, передает ТАСС.

«На сегодняшний день треть нашего педагогического корпуса – это люди достойного возраста. У нас на сегодняшний день 23% людей, которые перешли пенсионную черту, и 19% людей, которые к ней приближаются», – сказала она.

Васильева прогнозирует серьезные сложности с кадрами в российских школах до 2029 года. По ее данным, доля молодых учителей, в возрасте до 29 лет, в российских школах и сегодня, и в будущем будет составлять около 5,9%.

Министр также поддержала инициативу позволить молодым людям с неоконченным высшим образованием работать в школах. Она отметила, что функцию наставников в этом случае смогут исполнять именно учителя старшего возраста.

По словам Васильевой, в педагогические вузы на бюджет поступает более 73 тыс. студентов, однако только половина из них заканчивает последний курс.

«Мы ежегодно набираем 73647 бюджетных мест – это очень много. Но до последнего курса доходит половина, а из той половины, которая заканчивает вуз, ровно 30% доходит до школы», – сказала она.

Причиной такой ситуации Васильева назвала боязнь молодых специалистов идти в школы. По ее мнению, решить проблему можно, увеличив количество практики в педвузах.

Ранее президент Владимир Путин отметил важность повышения качества преподавания в школах. До этого он заявил, что в развитии русского языка есть тревожные сигналы.