Адабашьян поддержал отмену строгого запрета на свастику в кино

Логика в запрете на пропаганду демонстрации свастики в произведениях культуры есть, он не ограничивает свободу творчества, но и его смягчение тоже обоснованно, заявил газете ВЗГЛЯД российский актер, сценарист и кинорежиссер Александр Адабашьян.

Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки к законопроекту о демонстрации нацистской символики. Если закон примут, в России разрешат демонстрацию свастики в кино, научных произведениях, а также в музеях, если при этом будут отсутствовать признаки «пропаганды или оправдания нацизма».

«К этому разрешению отношусь нормально, если это действительно фильм, спектакль или картина о том конкретном времени. А что касается запрета – это не ограничение творчества, это ограничение, так скажем, идеологическое. С этим я согласен, конечно. Пропагандировать это считаю опасным. И для легкомысленных, особенно молодых людей это соблазн и опасность, о которых они пока не подозревают», - говорит Адабашьян.

В мае председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила допустить демонстрацию нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, СМИ, а также учебных материалах, но при условии осуждения нацизма и экстремизма.