Эксперт объяснил, почему Польша подвергла Украину «экономическому геноциду»

«Для красного словца это действительно можно назвать геноцидом. Но мы понимаем, что конкуренцию на рынке транспортных перевозок никто не отменял», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя заявление замминистра экономики Украины Тараса Качки о том, что позиция Польши по квотам на международные грузоперевозки для Украины является «экономическим геноцидом».

Вице-президент «GR лиги», политолог Марат Баширов напомнил, что у Польши, как члена Евросоюза, есть привилегии в части перевозки грузов на территорию Евразии и обратный транзит в страны Европы. «Украина давно претендовала на то, чтобы сохранить тот объем грузоперевозок, который ей нужен. Естественно, граничащая с Украиной Польша такие преференции давать ей не будет», – отметил Баширов.

Более того, по мнению эксперта, в ближайшем будущем Украина может столкнуться с подобными ограничениями со стороны Венгрии и Румынии.

«Но я бы не называл это экономическим геноцидом. Это конкурентная борьба. А если они это расценивают как некую лояльность со стороны Польши, которую они должны получать якобы «за нахождение на передовом фронте борьбы с Россией», то им нужно об этом прямо сказать и попросить экономической поддержки», – утверждает эксперт.

Правда, когда вопрос доходит до экономической целесообразности – все страны смотрят, в первую очередь, на интересы своих компаний, замечает Баширов.

«Это касается не только грузоперевозок. Существует огромное ограничение экспорта с Украины на европейский рынок», – напомнил политолог. «Потому заявление Тараса Качки звучит глупо, учитывая еще и тот факт, что Украина закрыла для себя российский рынок и, следовательно, транзит через территорию России. На мой взгляд, замминистра развития экономики должен рассуждать экономическими категориями, а не политическими», – заключил эксперт.

Ранее заместитель министра развития экономики Украины, торгпред страны Тарас Качка заявил, что позиция Польши по квотам на международные грузоперевозки для Украины является «экономическим геноцидом».

«Я считаю, что это (позиция Польши) на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с Европейским союзом», – приводит слова украинского министра «Укринформ». «Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, а вопрос сознательного вреда нашим экономическим отношениям с Европейским союзом», – заявил торгпред Украины.

На 2020 год Польша установила для Украины предварительный лимит в 160 тыс. грузовых автоперевозок. При этом Киев информировал Варшаву, что потребность украинских перевозчиков составляет не менее 200 тыс. разрешений в год.

Напомним, в мае бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек гибель украинской экономики от соглашения об ассоциации с Евросоюзом.