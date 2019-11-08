Тарасов объяснил Канделаки слова о рукоприкладстве в адрес женщин

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов заявил телеведущей Тине Канделаки, что его слова о «красных линиях», за нарушение которых женщину можно ударить, были шуткой.

Накануне Канделаки в своем Telegram-канале сообщила, что заявление Тарасова о рукоприкладстве прозвучало в одном из его интервью на YouTube. Такая позиция, по ее словам, «приводит к валу насильственных преступлений». «Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, «дать леща» и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно», – подчеркнула медиаменеджер.

В пятницу телеведущая сообщила, что Тарасов оперативно связался с ней и объяснил, что выступление насчет домашнего насилия «было шуткой». Канделаки также опубликовала фрагмент разговора с футболистом, в котором Тарасов рассказал о своем реальном отношении к вопросу о насилии над женщинами.

«Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено. Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать слабее себя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества? Я очень люблю свою беременную жену и рад, что она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни. Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девочек из себя», – приводит Канделаки ответ Тарасова.

Телеведущая также попросила футболиста прокомментировать недавнее заявление Ольги Бузовой о том, что она сталкивалась с домашним насилием. «Я не был единственным мужчиной у нее, поэтому комментировать и нечего», – ответил Тарасов.

В конце октября Тарасов подал в суд на свою бывшую жену.