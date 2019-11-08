Таксиста заподозрили в избиении до смерти пассажира в Нижнем Новгороде

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8 ноября, пятница | Последнее обновление — 12:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Китай отказался присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями
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Запад заметил огромные молочные амбиции России
Высокий рейтинг России оказался занижен
Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы
Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
В чем смысл испытаний на краповый берет
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...
Идиотизм – считать, что мир устроен так, как ты думаешь
Алексей Алешковский, сценарист
Как правило, стабильность кажется искусственно навязанной ценностью тем, кто чувствует себя стабильно. А тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, стабильность кажется недостижимым результатом перемен к лучшему. Сытый голодного не разумеет. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни
Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве
В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлеченияПодробности...
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