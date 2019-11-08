Таксиста заподозрили в избиении до смерти пассажира в Нижнем Новгороде

Житель Нижегородской области получил смертельные травмы в ходе драки с таксистом, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК.

«В Советском районе Нижнего Новгорода в ходе конфликта с водителем такси 37-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в сентябре пьяный пассажир такси в Москве покусал водителя и сломал ему ногу.