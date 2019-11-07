Глава Комитета солдатских матерей опровергла свою отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская заявила, что не собирается отдавать свое место и не подписывала документов о сложении полномочий.

«Я свое место никому не отдам, тем более Андрею Курочкину (заместитель Салиховской). Никаких документов о сложении полномочий я не подписывала», – приводит ее слова «Газета.ру».

Она добавила, что недавно Курочкин устроил мероприятие в ресторане в Москве и обсуждал на нем снятие ее с поста главы Комитета. При этом Салиховская заявила, что ранее «защищала и оправдывала» Курочкина.

«Все регионы мне звонят, спрашивают, что случилось. Я отстою свою честь», – заявила Салиховская.

Ранее зампредседателя Комитета Андрей Курочкин заявил, что Флера Салиховская отстранена от должности из-за заявлений об инциденте в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев.

До этого сообщалось, что большинство членов Комитета не согласны с мнением Салиховской о том, что побудить Шамсутдинова к преступлению могли компьютерные игры.