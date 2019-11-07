Минобороны Грузии начало кампанию по борьбе с «российской дезинформацией»

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ведомство начинает кампанию по «борьбе с российской дезинформацией об отношениях НАТО и Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «Россия использует отточенные гибридные методы, распространяя дезинформацию об отношениях НАТО и Грузии, чтобы кормить общество ложью о бесперспективности связей Тбилиси и Североатлантического альянса».

«Наша идея состоит в том, чтобы в ответ в регионах открыть 17 современных офисов, повышая уровень информированности населения и популяризируя службу в рядах наших Вооруженных сил», – сказал министр.

Ираклий Гарибашвили также сообщил о планах модернизации инфраструктуры армии Грузии с целью улучшения уровня жизни военных и привлечения в Вооруженные силы молодежи.

Он сообщил, что реализация задуманного начнется с 2020 года.

В 2008 году Грузии, как и Украине, на Бухарестском саммите НАТО было обещано членство в Североатлантическом альянсе без конкретных дат.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД