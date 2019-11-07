Путин прибыл в Омск

Президент Владимир Путин прилетел в Омск на XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где проведет встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Работа Путина в Омске начнется со встречи с лидером Казахстана, после чего лидеры двух стран примут участие в пленарном заседании форума на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», передает ТАСС.

Межрегиональное сотрудничество – одно из главных направлений развития российско-казахстанских отношений, на межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% товарооборота двух стран. Из 85 регионов России 76 развивают сотрудничество с областями Казахстана.

В форуме участвуют руководители министерств и ведомств, главы регионов России и областей Казахстана и представители бизнеса обеих стран.

Также в Омске проходит выставка «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», а также заседание Российско-казахстанского делового совета на тему «Современные аспекты экономической кооперации». Кроме того, в Омске состоится первый Форум молодежных лидеров.

Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с Токаевым в Омске, на которой они обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.