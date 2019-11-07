Начальник пожарной части поджег дома для проверки подчиненных в Хакасии

Начальника одной из пожарных частей в Хакасии Ивана Шнайдера арестовали по подозрению в умышленном поджоге нескольких жилых домов.

За три месяца в селе Балыкса Аскизского района сгорело шесть домов. Пожары происходили по вечерам, когда 26-летнего начальника пожарной части не было на смене, сообщают «Вести. Хакасия».

Мужчину назначили на должность начальника в июле, а в августе начались поджоги. Поджигателя поймали благодаря камере, установленной напротив гаража, который он намеревался спалить.

Источники ГТРК утверждают, что мужчина уже признал свою вину. По его словам, таким образом он проверял, как быстро его подчиненные смогут приехать на вызов.

Против Шнайдера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).