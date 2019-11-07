Захарова обвинила Deutsche Welle во лжи

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложью заявления германской медиакомпании Deutsche Welle о том, что представитель ее московского офиса не встречался с руководителем пресс-центра российского дипведомства.

Захарова на своей странице в Facebook привела высказывание пресс-секретаря Deutsche Welle Кристофа Юмпельта, который заявил, что встречи не было и что у медиакомпании «нет причины извиняться за объективную журналистскую работу своих корреспондентов и редакторов».

«Нет, DW не надо извиняться. Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное. … Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю», – написала Захарова.

Она напомнила, что «7 октября 2019 года в здании МИД России (корпус 1) на Смоленской-Сенной прошла встреча заместителя директора департамента информации и печати Александра Михайловича Бикантова с шеф-корреспондентом московского корпункта DW Юрием Юрьевичем Решето». Она отметила, что на встрече также присутствовал начальник отдела иностранных корреспондентов департамента и сотрудница этого отдела.

«Начало встречи 16.00. Кабинет 129. Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали», – сыронизировала Захарова.

В среду глава МИД Сергей Лавров сообщил о встрече представителей Deutsche Welle и российского внешнеполитического ведомства, на которой германский телеканал признал, что действовал некорректно при освещении летних несанкционированных протестов в Москве. Позже представитель медиакомпании пытался опровергнуть заявление министра.