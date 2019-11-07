Россиянина объявили в розыск по подозрению в убийстве в Австралии

Полиция Австралии разыскивает россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве предпринимателя, работавшего в сфере строительства, сообщили СМИ.

Как сообщила Австралийская радиовещательная корпорация, 49-летний гражданин России в среду ударил ножом 76-летнего мужчину на стройплощадке в Сиднее. Нападавший также ранил сына потерпевшего, которого отправили в больницу, передает ТАСС. В настоящее время состояние молодого человека оценивается как стабильное.

Полиция задействовала вертолеты, сотрудников отряда особого назначения и служебных собак для поиска Кондакова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД