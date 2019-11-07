Нефть подешевела на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром продолжают снижаться, реагируя на данные минэнерго США по запасам сырья в стране.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,11% – до 61,67 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,09%, составив 56,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Негативная динамика цен на нефть отмечается второй день подряд. В среду вечером снижение достигало почти 2% после выхода статистики по запасам сырья в США. Так, за минувшую неделю запасы нефти в США увеличились на 7,9 млн баррелей. При этом аналитики ожидали роста только на 1,5 млн баррелей. Экспорт нефти США на прошлой неделе сократился почти на 1 млн баррелей, до 2,4 млн баррелей в день.