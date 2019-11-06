Банк Кипра разъяснил роль россиян в управлении финансовой организацией

Первый заместитель исполнительного директора Банка Кипра Христакис Патсалидес во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне разъяснил роль россиян в управлении финансовой организацией.

По словам Патсалидеса, «участие россиян в деятельности Банка Кипра в качестве акционеров весьма ограничено», передает ТАСС.

«Насколько мне известно, россиян нет ни в одном совете директоров основных банков [островной республики]. Они действительно не имеют права голоса в деле управления банками», – заявил первый заместитель исполнительного директора Банка Кипра.

Патсалидес отметил, что россияне «не были естественными держателями акций, они были вкладчиками, поэтому не были заинтересованы в сохранении своих акций». «С течением времени многие из них сократили свою долю вложения в акции, и они покинули банк», – добавил топ-менеджер финансовой организации.

«Что более важно еще в 2014 году банк (...) увеличил капитал и привлек инвесторов из США и Великобритании», – обратил внимание первый заместитель исполнительного директора Банка Кипра. В связи с этим, по его мнению, участие россиян в управлении банками островного государства значительно ослабло.

В свою очередь исполнительный директор Hellenic Bank Иоаннис Матсис указал на отсутствие крупных «российских акционеров в банковском секторе Кипра».

Напомним, в среду стало известно, что Кипр решил лишить 26 человек «золотых паспортов», выданных по программе «гражданство в обмен на инвестиции».