Задержанный по делу об убийстве Эльджаркиева отпущен

Алихан Осканов, которого задержали по подозрению в причастности к убийству главы Центра по противодействию экстремизма Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, отпущен после допроса.

Мужчина не причастен к преступлению, сообщает РЕН-ТВ.

Источник ТАСС также сообщил, что проверка не подтвердила его причастность к убийству Эльджаркиева.

«После проверки его отпустили. Задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева пока нет», – сказал источник, добавив, что до этого на причастность к убийству проверялись еще девять человек. Все они также были отпущены.

Возможный подозреваемый объявлен в розыск. Предполагается, что он может скрываться в Ингушетии.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан мужчина, который проверяется на причастность к убийству Ибрагима Эльджаркиева.

Сообщалось также, что полиция установила личность одного возможного подозреваемого в убийстве.

Руководителя ЦПЭ Ингушетии застрелили в Москве в субботу. Подозреваемые, как предполагается, покинули Москву.