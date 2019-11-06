Полиция задержала мужчину по делу об убийстве Эльджаркиева

В Москве задержан мужчина, который проверяется на причастность к убийству главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник.

«Задержанный может быть причастен к убийству Эльджаркиева и его брата, сейчас ведется проверка», – передает слова источника ТАСС.

Источник отметил, что ранее уже задерживались несколько человек для проверки на причастность к преступлению.

«Но их причастность не подтвердилась», – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность одного возможного подозреваемого в убийстве Эльджаркиева.

В субботу в Москве застрелили руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии и его брата. Подозреваемые, как предполагается, покинули Москву.

Возбуждено уголовное дело.

СК заявил о серьезном продвижении в расследовании убийства.