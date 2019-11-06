Журналист Голунов назвал Россию «приятной страной» для работы

Журналист Иван Голунов считает, что Россия является благоприятной страной для работы СМИ благодаря большому объему открытой информации, но при взаимодействии с чиновниками и государственными лицами могут возникать проблемы с получением сведений.

«Россия, в принципе, довольно приятная страна для работы журналистов. Здесь много открытой информации, открытых государственных реестров, которые позволяют работать журналистам-расследователям», – сказал Голунов, передает РИА «Новости».

По его словам, во многих странах в отличие от России сложно узнать владельцев недвижимости, например, во Франции или Великобритании. Голунов подчеркнул, что в России «технологически многие вещи выстроены и хорошо работают, но когда ты сталкиваешься с человеком, когда ты отправляешь запрос чиновнику, чиновник может тебе не ответить на этот запрос вообще». Он отметил, что с этим может столкнуться как журналист государственного СМИ, так и независимый корреспондент. В первом случае, по словам Голунова, будут «пытаться как-то надавить», а во-втором – проигнорируют.

«Та ситуация, которая произошла со мной, она тоже связана не с какой-то государственной историей, а с тем, что я доставлял проблемы своими расследованиями каким-то, видно, высокопоставленным людям, которые имеют какие-то ресурсы и возможности», – добавил Голунов.

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом президента Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.