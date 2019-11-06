Штрафы для иноСМИ могут вырасти в 100 раз

Штрафы для иностранных СМИ и компаний, нарушающих избирательное законодательство России, могут вырасти более чем в 100 раз – с 30 тыс. до 3,4 млн рублей, или 4% от годового дохода правонарушителя, следует из пояснительной записки к соответствующему законопроекту.

Автором инициативы стал первый зампред фракции «Единая Россия», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Во вторнк, 5 ноября, он внес свою законодательную инициативу на рассмотрение экспертного совета фракции «Единая Россия», передает РИА «Новости».

Как следует из пояснительной записки к инициативе, изменения будут внесены в статьи 3.5 и 5.11 КоАП («Административный штраф» и «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом»).

«За совершение указанного правонарушения предлагается установить повышенные меры ответственности в виде административного штрафа на граждан от 112 тысяч рублей до 170 тысяч рублей; на юридических лиц – от 2,25 миллиона рублей до 3,38 миллиона рублей или штраф до 4% от ежегодного оборота иностранного средства массовой информации за предшествующий календарный год в зависимости от того, что больше», – говорится в пояснительной записке.

В августе сообщалось, что аоправки в законы об иностранных СМИ, готовящиеся Роскомнадзором, предусматривают миллионные штрафы.