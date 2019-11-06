Суд отказался восстановить на работе уволенную за откровенные фото тренера

Суд отказал в удовлетворении исковых требований уволенной из-за откровенных фотографий в Сети тренера юношеского центра «Максимум» из Магнитогорска Екатерины Конопенко, сообщили в Правобережном райсуде Магнитогорска.

«В удовлетворении исковых требований Екатерине Конопенко судом полностью отказано», – сообщили в райсуде.

По словам Конопенко, при рассмотрении иска судья отклонила видеоролики, доказывающие, что представители ответчика сами демонстрировали обнаженные фотографии и принуждали к просмотру родителей воспитанников и самих детей, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в течение судебного процесса «родители очень сильно поддерживали и поддерживают» ее. Однако, как считает тренер, суд принял «заранее подготовленное решение».

«Апелляцию начнем готовить после получения на будущей неделе мотивированного решения суда», – добавила Конопенко.

Напомним, Екатерину Конопенко, также известную под псевдонимом Катя Ганеши, уволили из детско-юношеского центра «Максимум» из-за «аморального поступка». Поводом стала фотосессия в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в Сети.

Тренер заявила, что фотографии были сделаны в 2000-х годах, когда педагогом в спортивной школе она не работала. Женщина утверждает, что причина увольнения – конфликт с новым руководством центра из-за личной неприязни.

Конопенко также записала видеообращение к педагогам. Между тем, в конце октября ее вызвали на допрос.