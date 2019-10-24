Уволенная за откровенные фото детский тренер вызвана на допрос

Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко (также известная под псевдонимом Катя Ганеши), которую уволили из детско-юношеского центра в Магнитогорске из-за эротических фотографий 19-летней давности, сообщила о вызове на допрос.

Конопенко рассказала, что ей вручили две повестки как свидетелю. «В повестках указано, что усматриваются признаки статьи 242 часть 3 УК РФ (Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов – прим. ВЗГЛЯД)», – написала Конопенко в соцсети «ВКонтакте».

Она также уточнила, что будет давать показания только в присутствии адвоката. «Статус свидетеля в ходе допроса может быть легко изменен, на основании моих же показаний и пояснений, на статус подозреваемого», – пояснила тренер.

Ранее Ганеши записала видеообращение к педагогам.

Напомним, Конопенко уволили из детско-юношеского центра «Максимум» из-за «аморального поступка». Поводом стала фотосессия в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в интернете.

Тренер заявила, что фотографии были сделаны в 2000-х годах, когда педагогом в спортивной школе она еще не работала. Она утверждает, что причина увольнения – конфликт с новым руководством центра из-за личной неприязни.

За эти фото сотрудницу школы из Челябинской области увольняют с работы. Сама она уверяет, что это было 20 лет назад и вообще это все искусство. Но прокуратура и директор школы, очевидно, не сильны в концептуальной фотографии.https://t.co/CqRhSyma7i pic.twitter.com/6TxZu9xb9q — KP.RU - Челябинск (@kpchel) 25 сентября 2019 г.

Полиция, между тем, отказала в возбуждении уголовного дела по результатам проверки фотографий.