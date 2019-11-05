Путин призвал не называть русский язык оружием

Президент России Владимир Путин заявил, что русский язык является «мягкой силой», и призвал не называть его мощным оружием, иначе с ним будут бороться.

«...[Вы говорите, что] язык - это такое мощное оружие и так далее... Давайте не будем употреблять таких слов, в этом есть смысл - не употреблять. Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно» - сказал Путин во вторник в ходе заседания Совета при президенте по русскому языку, сообщает РИА «Новости» .

Глава государства отметил, что влияние той или иной страны в современном мире определяется не оружием, а экономикой.

«И как производное от экономики - оружие, культура, образование, наука. Все, конечно, имеет свою предысторию, но очень быстро закисает, если не поддерживается высокоразвитой и энергично развивающейся экономикой», - добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в государствах, с которыми Россия выстраивает экономическое и политическое сотрудничество, отмечается всплеск интереса к русскому языку.

«Дайте, дайте учебников, преподавателей». Не только в республиках бывшего СССР, но и в так называемом дальнем зарубежье мы видим очевидный интерес», - сказал Путин.

Ранее президент поручил создать единый корпус словарей и справочников по русскому языку.