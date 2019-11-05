Политолог: В российско-эстонских отношениях нет логики по вине эстонской стороны

«В российско-эстонских отношениях нет логики, там не хотят нормального сосуществования. Когда президент этой страны заговаривает о сотрудничестве, сразу поднимается крик», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он прокомментировал призыв главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу к президенту Керсти Кальюлайд отказаться от визита в Москву на празднование Дня Победы.

«Эстония не президентская и даже не полупрезиденсткая республика, – сказал профессор СПбГУ, глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. – Иными словами, министр иностранных дел Эстонии может настойчиво рекомендовать куда-то ехать и не ехать. И президент фактически вынуждена этому подчиниться».

«При этом позиция самого министра опирается, как это ни смешно, на широкий консенсус антироссийских сил, которые в любой встрече Рейнсалу с российскими коллегами видят прямую угрозу тому порядку, который сложился в Эстонии», – продолжил собеседник.

«А этот порядок очень простой. Любые контакты с Россией – табу. Иногда они преодолеваются. Например, когда в силу внутренней конъюнктуры президенту Эстонии понадобилось поехать в Москву. Эстонские политики, которые обычно начинали кричать по этому поводу, в тот раз говорили чуть тише, а некоторые и вовсе промолчали», – напомнил Межевич.

«А сейчас на кону стоит еще и визит президента России в Эстонию на конгресс угро-финских народов. Понятно, что такой визит хорош тем, что он не политический. Президенты России, Венгрии, Эстонии и Финляндии – то есть стран, где угро-финские народы широко представлены, встречаются и обсуждают профильные вопросы. Это помогает налаживанию контактов. Но для эстонских радикалов это страшнее, чем атомная война. Они боятся исключительно мирного сосуществования России и Эстонии», – отметил эксперт.

По словам Межевича, в российско-эстонских отношениях нет логики по вине эстонской стороны, потому что Москва не представляет для Эстонии угрозы. «Эта страна – член НАТО, и проверять экспериментальным путем, сработает ли пятая статья устава Североатлантического альянса, никто в России не будет. Рисковать конфликтом, может быть даже ядерным, ради «блестящей» эстонской экономики? Ради мощного демографического потенциала? В Эстонии нет ни того, ни другого», – констатировал собеседник.

«Что есть в Эстонии? Дикое неприятие России, закрепленное правящей элитой на генетическом уровне. Желание реванша за все – за Петра I, за Александра I, Александра II, Александра III, за 1939 год», – пояснил Межевич.

«Потому стоит президенту или премьеру страны высказывается в пользу двустороннего сотрудничества – сразу поднимается крик. Один из крикунов – Урмас Рейнсалу – потомственный русофоб, несменяемый министр, кочующий по министерствам и креслам. В любом кресле – одни и те же разговоры об агрессии России, о том, что Россия должна заплатить, и о том, что президент Эстонии не должен ездить в Москву», – резюмировал Николай Межевич.

Напомним, в понедельник стало известно, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил против визита президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

«Я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать возможность визита на уровне главы государства в случае, если такое приглашение поступит. (...) В конечном итоге это решение должен принять президент, но я бы относился к этому очень осторожно», – заявил министр.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, зачем президент Эстонии поддерживает прямой контакт с Кремлем.