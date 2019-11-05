СК занялся проверкой видео управляющей самолетом девушки без допуска к полетам

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку после появления в Сети видео, на котором пассажирским самолетом Ан-24 управляет девушка, не имеющая соответствующего допуска.

«Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России начата доследственная проверка по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании «Ираэро», – сказано на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 31 августа 2019 года, самолет следовал по маршруту Якутск – Саккырыыр.

В СК уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку также начали и в авиакомпании. «В настоящий момент имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок», – сообщили в пресс-службе «Ираэро», передает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура заявила, что большая часть авиаинцидентов происходит по вине экипажа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД