Объявлен состав футбольной сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Стал известен состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Как говорится в сообщении национальной команды в Twitter, в состав сборной, в частности, вошли полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и хавбек «Уфы» Даниил Фомин. Полный состав команда обещала обнародовать «в ближайшее время».

Тем временем официальный сайт РФС состав опубликовал полностью.

Всего в списке значится 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Фомин (ФК «Уфа»), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

В двух заключительных матчах отборочного турнира ЕВРО-2020 сборная России 16 ноября в Санкт-Петербурге примет команду Бельгии, а 19 ноября на выезде сыграет с командой Сан-Марино

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