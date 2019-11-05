Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Ханты-Мансийска в Москву

Всемирная шахматная олимпиада 2020 года перенесена из Ханты-Мансийска в Москву, заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

О переносе турнира Дворкович сообщил на церемонии открытия третьего этапа Гран-при в Гамбурге.

«На церемонии открытия глава FIDE Аркадий Дворкович сделал два важных объявления. Всемирная шахматная олимпиада-2020 будет перенесена из Ханты-Мансийска в Москву, Ханты-Мансийск примет первую в истории шахматную паралимпиаду. ОАЭ и Аргентина подали заявки на проведение матча за звание чемпиона мира в 2020 году», – передает РИА «Новости» сообщение на странице FIDE в Facebook.

Тем временем директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов заявил, что здания, которые планировалось построить для проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году в Ханты-Мансийске, будут достроены.

«Это ведь не к олимпиаде строилось. Эти объекты строятся планово, они должны были использоваться во время олимпиады, поэтому они будут в любом случае. Наталья Владимировна (Комарова, губернатор региона – прим. ВЗГЛЯД) говорила, что все будет построено, будет использоваться населением. Сейчас объекты строятся с учетом маломобильных групп населения, и все будут готовы и адаптированы (для проведения паралимпиады – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС слова Артамонова.



По его словам, проведение Всемирной шахматной паралимпиады в округе означает, что регион готов к соревнованиям.

«Паралимпиада – это очень ответственное мероприятие. Мы лучшие в стране по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Паралимпиада не ниже уровнем, но будет меньшее количество участников, это равноценные мероприятия», – отметил Артамонов.

Между тем президент Федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал, что соглашение о проведении Всемирной шахматной олимпиады 2020 года в Москве пока не заключено.

«Мы хорошо знаем, как в Ханты-Мансийске любят шахматы и какое большое внимание губернатор региона Наталья Владимировна Комарова уделяет развитию шахмат. И я уверен, что Югра в любое время готова принять Всемирную олимпиаду. Тем более, что в 2010 году в Ханты-Мансийске уже проходила олимпиада, и вся необходимая инфраструктура для ее проведения есть. И Россия всегда готова провести Всемирную шахматную олимпиаду», – сказал Филатов.

«Но на сегодняшний день юридически заключенного договора между FIDE, Федерацией шахмат России и правительством города Москвы о проведении в 2020 году в Москве Всемирной шахматной олимпиады нет. Но есть общее желание провести такое большое событие в Москве. И мы рассматриваем данное предложение, в настоящее время ведутся переговоры», – добавил он.

В то же время Артамонов заявил, что «официального подтверждения переноса нет», и регион продолжает готовиться к соревнованиям.

Напомним, в конце сентября 2018 года в первом туре стартовавшей в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиады сборная России добилась победы над командой Уганды.