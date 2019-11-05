Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Ханты-Мансийска в Москву

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5 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Американские старообрядцы начали осваивать Россию

За долгие годы жизни на чужбине старообрядцы не растеряли ни своей веры, ни любви к РоссииФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Живущие в Америке старообрядцы возвращаются на историческую родину. Владимир Путин предоставил российское гражданство нескольким главам старообрядческих общин из США, Бразилии, Боливии и Уругвая. Всего переехать в Россию планируют уже более двухсот человек. И для этого у них есть весьма веские причины. Подробности...
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Эрдоган играет с Москвой и Вашингтоном

Эрдоган вновь проявил ближневосточную хитростьФото: Murad Sezer/Reuters
Турецкие чиновники вновь начали заигрывать с Москвой и Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Анкаре удалось подвергнуть сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвать Штаты к обсуждению продажи Турции истребителей F-35. По мнению экспертов, президент Эрдоган таким образом пытается играть на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Ждем русский национализм здорового человека

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Вот я вполне себе русский националист. Но демонстрировать в России свою русскость – это то же, что здоровому мужику в средней группе детского сада демонстрировать свои силы. Подробности...
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На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить

Андрей Манчук, политолог
Камчаткой восхищаются все, но мало кто там бывал. Так ли уж недоступна русская Огненная Земля? Мы с друзьями недавно оттуда вернулись, и вывод такой: путешествие по Камчатке вполне доступно, просто организовывать его надо с умом. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Зачем России Черный континент

Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...
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              Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Ханты-Мансийска в Москву

              5 ноября 2019, 10:45

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Всемирная шахматная олимпиада 2020 года перенесена из Ханты-Мансийска в Москву, заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

              О переносе турнира Дворкович сообщил на церемонии открытия третьего этапа Гран-при в Гамбурге.

              «На церемонии открытия глава FIDE Аркадий Дворкович сделал два важных объявления. Всемирная шахматная олимпиада-2020 будет перенесена из Ханты-Мансийска в Москву, Ханты-Мансийск примет первую в истории шахматную паралимпиаду. ОАЭ и Аргентина подали заявки на проведение матча за звание чемпиона мира в 2020 году», – передает РИА «Новости» сообщение на странице FIDE в Facebook.

              Тем временем директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов заявил, что здания, которые планировалось построить для проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году в Ханты-Мансийске, будут достроены.

              «Это ведь не к олимпиаде строилось. Эти объекты строятся планово, они должны были использоваться во время олимпиады, поэтому они будут в любом случае. Наталья Владимировна (Комарова, губернатор региона – прим. ВЗГЛЯД) говорила, что все будет построено, будет использоваться населением. Сейчас объекты строятся с учетом маломобильных групп населения, и все будут готовы и адаптированы (для проведения паралимпиады – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС слова Артамонова.

              По его словам, проведение Всемирной шахматной паралимпиады в округе означает, что регион готов к соревнованиям.

              «Паралимпиада – это очень ответственное мероприятие. Мы лучшие в стране по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Паралимпиада не ниже уровнем, но будет меньшее количество участников, это равноценные мероприятия», – отметил Артамонов.

              Между тем президент Федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал, что соглашение о проведении Всемирной шахматной олимпиады 2020 года в Москве пока не заключено.

              «Мы хорошо знаем, как в Ханты-Мансийске любят шахматы и какое большое внимание губернатор региона Наталья Владимировна Комарова уделяет развитию шахмат. И я уверен, что Югра в любое время готова принять Всемирную олимпиаду. Тем более, что в 2010 году в Ханты-Мансийске уже проходила олимпиада, и вся необходимая инфраструктура для ее проведения есть. И Россия всегда готова провести Всемирную шахматную олимпиаду», – сказал Филатов.

              «Но на сегодняшний день юридически заключенного договора между FIDE, Федерацией шахмат России и правительством города Москвы о проведении в 2020 году в Москве Всемирной шахматной олимпиады нет. Но есть общее желание провести такое большое событие в Москве. И мы рассматриваем данное предложение, в настоящее время ведутся переговоры», – добавил он.

              В то же время Артамонов заявил, что «официального подтверждения переноса нет», и регион продолжает готовиться к соревнованиям.

              Напомним, в конце сентября 2018 года в первом туре стартовавшей в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиады сборная России добилась победы над командой Уганды.


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