Швейцарская компания собралась отсудить у Украины свыше 1 млн долларов

Швейцарская трейдинговая компания AGTG SA намерена через суд получить от Украины свыше 1 млн долларов за то, что украинские правоохранители задержали танкер «Мрия», сообщила представитель компании Елена Прохорова.

Танкер перевозил в Румынию 2,5 тыс. тонн дизельного топливо AGTG SA, которое в результате оказалось заблокированным, пишет Oilpoint.

AGTG вынуждена быдет заплатить покупателю топлива более 15 тыс. долларов за каждый день задержки. Учитывая, что перегрузить топливо удалось лишь накануне, просрочка затянулась на 70 дней и обошлась AGTG в сумму свыше 1 млн долларов.

AGTG угрожает обратиться в Европейский суд, если украинские суды откажутся защитить интересы компании.

11 августа украинская «прокуратура Автономной республики Крым» провела в Херсоне обыск на танкере «Мрия» из-за предполагаемой поставки топлива для подразделений Черноморского флота России.