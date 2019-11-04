Путин уволил более 10 генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.

Согласно указу главы государства, в числе освобожденных от должностей генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников, который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, передает ТАСС.

Всего указом президента от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре – МВД и один – СК.

Напомним, генерал-майор Мельников был задержан в сентябре 2019 года.