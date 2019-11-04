Полиция Ирака открыла огонь по протестантам

Иракская полиция открыла огонь по участникам акции протеста, проходящей в Багдаде; есть жертвы.

Полиция применила огнестрельное оружие против манифестантов на улице Эр-Рашид в центральном районе Багдада. Как минимум пять человек были убиты, около десяти получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что сейчас демонстранты пытаются прорваться на площадь Тахрир, туда же движется колонна через мост Аль-Ахрар. Полиция применяет дубинки, чтобы не допустить толпу в центр города.

Напомним, около месяца в Ираке продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Жители в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. В результате столкновений с полицейскими и военными за месяц погибли свыше 250 человек, 11 тыс. пострадали.

Ранее Иран обвинил США и Израиль в попытках воспользоваться протестами на Ближнем Востоке.