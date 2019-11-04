Иран обвинил США и Израиль в попытках воспользоваться протестами на Ближнем Востоке

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что США, Израиль и некоторые другие государства пытаются воспользоваться акциями протеста, проходящими в странах Ближнего Востока.

«Данные разведки показывают, что США, Израиль и некоторые страны региона пытаются использовать волну протестов в своих интересах, ведут пропаганду и стремятся рассказать народу ложную информацию», – сказал Рабии, передает ТАСС.

Он уточнил, что «демонстранты в Ираке требуют экономических реформ и правительство в Багдаде должным образом реагирует на это», и указал на «особую важность ситуации в Ираке для Тегерана». «Наши страны связаны друг с другом исторически и культурно», – пояснил Рабии.

Напомним, около месяца в Ираке продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Жители в южных и северных провинциях требуют отставки правительства.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как новый конфликт на Ближнем Востоке угрожает интересам России.