Мэр французского Монпелье: Великой Европы не существует без России

Мэр французского города Монпелье Филипп Сорель на церемонии вручения в Кремле наград российским и иностранным гражданам заявил, что Великая Европа не может существовать без России.

«В этот знаменательный день, в День народного единства, я думаю о том, что не существует великой Европы без России», – сказал он, передает РИА «Новости».

Сорель подчеркнул, что всегда действовал во имя правды, которая касается победы во Второй мировой войне, Сталинградской битвы.

«И также мы хотели восстановить правду, которая касается покорения космоса, ведь русские были первыми, это был космонавт Юрий Гагарин. Мы в Монпелье установили копию памятника и открыли мост имени Юрия Гагарина. Эта наша совместная инициатива с городом-побратимом Обнинском и Калужской областью», – сказал мэр.

В понедельник Сорель был награжден орденом Дружбы.

Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле в День народного единства поблагодарил соотечественников, проживающих за рубежом, за развитие связей с Россией.