Принц Уэльский оказался втянут в скандал с поддельными картинами Пикассо и Дали

Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза получил копии вместо картин известных художников, включая Клода Моне, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, сообщил американский художник-фальсификатор Тони Тетро.

Тетро утверждает, что это он создал копии, которые бизнесмен Джеймс Стант передал фонду. Речь идет о передаче во временное пользование 17 картин (их стоимость оценивают в 105 млн фунтов стерлингов). По словам Тетро, Стант приобрел у него 11 копий.

Фонд сообщил, что картины возвращены Станту. В фонде подтвердили, что иногда принимают «картины во временное пользование», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

«К большому сожалению подлинность этих картин <…> оказывается под сомнением», – сообщили в фонде.

Стант отрицает заявления о том, что предоставил фонду копии.

Издание приводит условия договора аренды, в соответствии с которыми три картины застрахованы на 104 млн фунтов стерлингов.