В Карачаево-Черкесии задержан устроивший стрельбу в кафе мужчина

В Карачаево-Черкесии задержан мужчина, открывший стрельбу в одном из кафе Черкесска, сообщает МВД по республике.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Черкесску задержали подозреваемого в стрельбе, которая произошла в одном из кафе города. Задержанный 24-летний житель села Чапаевского дал признательные показания. У него изъят травматический пистолет ...», – приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА «Новости».

В пресс-службе МВД по КЧР также сообщили, что «[В ночь на субботу в одном из кафе Черкесска] между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого 19-летний мужчина был ранен из травматического пистолета в руку и ногу. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет».

Напомним также, в четверг в Пятигорске прогремел взрыв в пивоварне.