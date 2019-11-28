Взрыв прогремел в пивоварне в Пятигорске, есть жертвы

Спасатели обнаружили тело второго погибшего на месте взрыва на территории частной пивоваренной компании в Пятигорске, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.

В МЧС сообщили, что в 7.40 мск был обнаружен второй погибший, передает ТАСС.

В 7.59 мск пожар на территории пивоваренной компании был ликвидирован. В данный момент «пожарно-спасательные подразделения МЧС края проводят проливку и разбор конструкций с целью исключения повторного возгорания».

Площадь возгорания составила 20 кв. м, для ликвидации последствий происшествия привлечены 30 человек и 10 единиц техники. Причина взрыва уточняется.

Ранее пожар произошел на заводе «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге.