Премьер-министр Ирака решил уйти в отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал в парламент страны официальное прошение об отставке, сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке», – передает РИА «Новости».

В пятницу премьер заявил, что направит официальное письмо в палату представителей с просьбой об отставке с поста главы правительства, чтобы не допустить «сползания Ирака в пучину насилия и хаоса», передает ТАСС.

Напомним, в Ираке продолжаются протесты. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.