В РПЦ выступили против поголовной проверки водителей на алкоголизм

Русская православная церковь не одобряет идею обязательного прохождения теста на алкоголизм при получении водителями медицинских справок, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Введение таких тестов предполагает некую презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль, и это тот вопрос, с которым следует очень тщательно разобраться», – заявил митрополит Иларион, передает «Интерфакс».

Он с недоумением высказался о том, что человек, который не пьет или умеренно употребляет алкогольные напитки, должен «ходить и доказывать, что он не алкоголик». «А почему тогда не ввести какие-то другие тесты: чтобы человек доказывал, что он, допустим, не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность, и так далее?» – добавил митрополит.

При этом он отметил, что проблема нетрезвых водителей за рулем действительно существует и с ней нужно бороться, однако подозревать в алкоголизме каждого водителя, заставлять проходить дорогостоящие тесты и получать справки тоже неправильно.

«Я думаю, что прежде, чем вводить такие правила, нужно очень тщательно все рассчитать», – заключил митрополит Иларион.

Ранее президент Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы отразиться на стоимости справок. По словам главы государства, такие нововведения надо проводить с умом и поэтапно.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медицинской справки.

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